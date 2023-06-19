Блинкен заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не хотят конфликта с КНР
Власти США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отметил дипломат.
Как указал Блинкен, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая. При этом Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР и США смогут преодолеть трудности в отношениях, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. По его словам, для этого Соединённые Штаты должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Поднебесной.
Си Цзиньпин также добавил, что КНР не будет бросать вызов США. Кроме того, он призвал официальный Вашингтон занять прагматичную позицию и работать с Пекином в одном направлении. От того, смогут ли США и КНР найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества, подчеркнул китайский лидер.
Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин хочет мирного соединения с Тайванем, но не исключает иных методов. А недавно в Китае подчеркнули, что вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренними делами страны.
Напомним, 18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Накануне он уже провёл переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом и куратором дипломатии страны Ван И. Блинкену, в частности, дали понять, что Пекин не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу. 19 июня председатель Китая Си Цзиньпин принял представителя Вашингтона в Доме народных собраний в Пекине и попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену.
ТАСС / AP / Leah Millis