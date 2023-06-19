Блинкен заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня

Власти США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отметил дипломат.

Как указал Блинкен, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая. При этом Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР и США смогут преодолеть трудности в отношениях, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. По его словам, для этого Соединённые Штаты должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам Поднебесной.