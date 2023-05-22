МИД Китая выразил протест послу Японии из-за очернения КНР на саммите G7

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии Таре Хидэо и выразил протест из-за попыток "очернить" КНР в ходе саммита G7, который прошёл в японской Хиросиме. Об этом сообщило дипломатическое ведомство.

"Япония, председательствующая в G7 в этом году, вместе с другими странами очерняла и нападала на Китай на мероприятиях "Группы семи" в Хиросиме, а также в совместном заявлении G7", — сказано в записи.

Подобное "грубое вмешательство" во внутренние дела Китая наносит ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны, добавили в МИД. По словам Сунь Вэйдуна, вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренними делами Китая. Тема территорий страны лежит в основе политических китайско-японских отношений, "это непреодолимая красная черта".