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20 мая, 14:43

Китай выразил Японии протест из-за саммита "Большой семёрки"

Китай сделал Японии представление из-за вмешательства G7 в дела КНР

Пекин сделал Японии представление за вмешательство G7 в дела Китая на саммите в Хиросиме. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве отметили, что "Большая семёрка" не учитывает серьёзную обеспокоенность Пекина, манипулирует вопросами, касающимися КНР, а также клевещет и совершает нападки.

"Китай выражает в связи с этим решительный протест и уже сделал по данному поводу серьёзное представление Японии как стране, принимающей саммит", — говорится в заявлении МИД Китая.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что государства G7 препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность, стремясь сдержать развитие других стран. При этом мировое сообщество не должно верить таким действиям, заключили в ведомстве.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятые на саммите G7 решения нацелены на сдерживание Москвы и Пекина. Также министр подчеркнул, что Россия вступила в фазу "острейшего противоборства" с США, ЕС и НАТО.

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Никита Осипов
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