Китай выразил Японии протест из-за саммита "Большой семёрки"

Пекин сделал Японии представление за вмешательство G7 в дела Китая на саммите в Хиросиме. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР. В ведомстве отметили, что "Большая семёрка" не учитывает серьёзную обеспокоенность Пекина, манипулирует вопросами, касающимися КНР, а также клевещет и совершает нападки.

"Китай выражает в связи с этим решительный протест и уже сделал по данному поводу серьёзное представление Японии как стране, принимающей саммит", — говорится в заявлении МИД Китая.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что государства G7 препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность, стремясь сдержать развитие других стран. При этом мировое сообщество не должно верить таким действиям, заключили в ведомстве.