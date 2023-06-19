В Пекине потребовали от США не раздувать китайскую угрозу

В ходе переговоров в Пекине глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена не раздувать "китайскую угрозу".

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, дипломат призвал Вашингтон прекратить односторонние санкции против КНР, не подавлять технологическое развитие страны и не вмешиваться в её внутренние дела. Также Ван И подчеркнул, что Пекин не пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе.