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19 июня, 07:46

В Пекине потребовали от США не раздувать китайскую угрозу

Главный дипломат КНР Ван И потребовал от Блинкена не раздувать китайскую угрозу

В ходе переговоров в Пекине глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена не раздувать "китайскую угрозу".

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, дипломат призвал Вашингтон прекратить односторонние санкции против КНР, не подавлять технологическое развитие страны и не вмешиваться в её внутренние дела. Также Ван И подчеркнул, что Пекин не пойдёт на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе.

"Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. <…> В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок", — заявил политик.

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Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. На встрече с ним глава МИД Китая Цинь Ган заявил о низшей точке в отношениях с Соединёнными Штатами.

Обложка ©

Pixabay

Илья Суриков
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