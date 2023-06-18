Впервые посетившего Китай Блинкена призвали устроить Пекину провокацию

Семь американских конгрессменов от Республиканской партии призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после его официального визита в Китай. Об этом сообщает тайваньское информагентство CNA.

"Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо ещё", — говорится в обращении конгрессменов.

Они также призвали Блинкена объясниться перед Тайванем за задержку поставок американского оружия на остров. Общая сумма контрактов на покупку техники и вооружения, которую задолжал Вашингтон, составляет более 14 миллиардов долларов.