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18 июня, 18:59

Впервые посетившего Китай Блинкена призвали устроить Пекину провокацию

CNA: Конгрессмены призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай

Семь американских конгрессменов от Республиканской партии призвали госсекретаря Энтони Блинкена посетить Тайвань после его официального визита в Китай. Об этом сообщает тайваньское информагентство CNA.

"Самым важным станет направление ясного сигнала, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо ещё", — говорится в обращении конгрессменов.

Они также призвали Блинкена объясниться перед Тайванем за задержку поставок американского оружия на остров. Общая сумма контрактов на покупку техники и вооружения, которую задолжал Вашингтон, составляет более 14 миллиардов долларов.

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Лайф напоминает, что Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. В Поднебесной госсекретарь пробудет два дня.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Наталья Исакова
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