В Госдепе заявили об "откровенных" переговорах Блинкена с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл откровенные переговоры в Пекине с главой МИД Китая Цинь Ганом. Об этом проинформировали в Госдепе.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Блинкен указал министру на важность дипломатии и открытых коммуникаций по всем вопросам.