В Госдепе заявили об "откровенных" переговорах Блинкена с главой МИД Китая
Госдеп: Блинкен и глава МИД Китая провели откровенные переговоры в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл откровенные переговоры в Пекине с главой МИД Китая Цинь Ганом. Об этом проинформировали в Госдепе.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Блинкен указал министру на важность дипломатии и открытых коммуникаций по всем вопросам.
Лайф напоминает, что Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. В Поднебесной госсекретарь пробудет два дня.
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