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18 июня, 17:39

В Госдепе заявили об "откровенных" переговорах Блинкена с главой МИД Китая

Госдеп: Блинкен и глава МИД Китая провели откровенные переговоры в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл откровенные переговоры в Пекине с главой МИД Китая Цинь Ганом. Об этом проинформировали в Госдепе.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Блинкен указал министру на важность дипломатии и открытых коммуникаций по всем вопросам.

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Лайф напоминает, что Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. В Поднебесной госсекретарь пробудет два дня.

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Shutterstock

Никита Осипов
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