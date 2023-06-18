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18 июня, 16:08

В Китае заявили о низшей точке в отношениях с США

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о низшей точке в отношениях с США

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что на сегодняшний день отношения Пекина и Вашингтона достигли самой низшей точки. Такое заявление он сделал на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Это не соответствует интересам народов КНР и США", — подчеркнул китайский министр.

По словам Цинь Гана, натянутые отношения между КНР и США также невыгодны и другим государствам. В свою очередь, как отметил министр, китайские власти по-прежнему следуют "последовательной и стабильной политике" в отношении Штатов. В частности, Пекин стремится к сотрудничеству с Вашингтоном на взаимовыгодных условиях.

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Ранее Лайф рассказывал, что Блинкен прибыл в Пекин. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. В Поднебесной госсекретарь пробудет два дня, то есть до 19 июня.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / HOMAS PETER

Наталья Исакова
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