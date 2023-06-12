США внесли в чёрный список десятки компаний из Китая, Британии и ОАЭ
Министерство торговли Соединённых Штатов ввело меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из ОАЭ и двух — из Великобритании. Как сообщается на сайте ведомства, все они якобы действуют вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США.
В общей сложности под ограничения подпали 50 организаций не только из КНР, ОАЭ и Британии, но и из Кении, Лаоса, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР. Теперь оказавшимся в чёрном списке компаниям запрещено получать экспортные товары из Штатов для видов деятельности, которые считаются противоречащими интересам Вашингтона.
В перечень, в частности, попала китайская компания по обеспечению безопасности, авиации и логистики Frontier Services Group Ltd. и лётная школа из ЮАР Test Flying Academy.
Ранее Лайф сообщал, что США внесли в чёрный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. В ответ МИД РФ закрыл въезд в нашу страну для 500 американцев.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв