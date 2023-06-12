США внесли в чёрный список десятки компаний из Китая, Британии и ОАЭ

Министерство торговли Соединённых Штатов ввело меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, пяти юрлиц из ОАЭ и двух — из Великобритании. Как сообщается на сайте ведомства, все они якобы действуют вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США.

В общей сложности под ограничения подпали 50 организаций не только из КНР, ОАЭ и Британии, но и из Кении, Лаоса, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР. Теперь оказавшимся в чёрном списке компаниям запрещено получать экспортные товары из Штатов для видов деятельности, которые считаются противоречащими интересам Вашингтона.