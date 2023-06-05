США расширили антироссийские санкции

Американский Минфин расширил перечень санкций, введённых против России. Как сообщается на сайте ведомства, в него вошли ещё семь физических и одно юридическое лицо.

Как следует из документа, попавшая под санкции компания из Калуги называется Perko Julleuchter и занимается производством керамических и фарфоровых изделий. Их делает вошедший в список Алексей Лосев. Рестрикции также были введены против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой.