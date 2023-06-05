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5 июня, 14:46

США расширили антироссийские санкции

США внесли в санкционный список ещё семерых россиян и одно юрлицо

Американский Минфин расширил перечень санкций, введённых против России. Как сообщается на сайте ведомства, в него вошли ещё семь физических и одно юридическое лицо.

Как следует из документа, попавшая под санкции компания из Калуги называется Perko Julleuchter и занимается производством керамических и фарфоровых изделий. Их делает вошедший в список Алексей Лосев. Рестрикции также были введены против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой.

Причина введения ограничений не называется. Напомним, что внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американцев или американских компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещён въезд в страну.

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Ранее Лайф сообщал, что США внесли в чёрный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. В ответ МИД РФ закрыл въезд в нашу страну для 500 американцев.

Обложка ©

Getty Images / Tetra Images / Henryk Sadura

Наталья Исакова
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