США ввели санкции против Москальковой, Абрамченко, Кравцова и ещё 43 человек

США ввели санкции против 46 физических лиц, связанных с РФ. В их числе — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Американский Минфин также включил в санкционный список омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарью Морозову и уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксению Мишонову, помощников президента РФ Ларису Брычёву, Дмитрия Шалькова и других.

Помимо российских чиновников в чёрный список попали также граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.