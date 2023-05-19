США ввели санкции против Москальковой, Абрамченко, Кравцова и ещё 43 человек
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
США ввели санкции против 46 физических лиц, связанных с РФ. В их числе — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Американский Минфин также включил в санкционный список омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарью Морозову и уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксению Мишонову, помощников президента РФ Ларису Брычёву, Дмитрия Шалькова и других.
Помимо российских чиновников в чёрный список попали также граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.
Ранее сегодня, 18 мая, стало известно, что американские власти внесли в санкционный список также более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России.
LIFE / Павел Баранов