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Опубликовано 19 мая 2023, 17:54

США ввели санкции против Москальковой, Абрамченко, Кравцова и ещё 43 человек

США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией

США ввели санкции против 46 физических лиц, связанных с РФ. В их числе — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, помощник президента Игорь Левитин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Американский Минфин также включил в санкционный список омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарью Морозову и уполномоченного по правам ребёнка в Подмосковье Ксению Мишонову, помощников президента РФ Ларису Брычёву, Дмитрия Шалькова и других.

Помимо российских чиновников в чёрный список попали также граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.

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Ранее сегодня, 18 мая, стало известно, что американские власти внесли в санкционный список также более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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