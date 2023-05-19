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19 мая, 13:57

США запретили продавать России лодки, автобусы, ткани и не только

США расширили экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций

Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии", — указывается в документе.

Под санкции Вашингтона подпали теперь инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, а также оборудование для пищевой промышленности.

"Айфоны" в чёрном списке: США запретили вывозить в Россию "роскошные" смартфоны

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Ранее власти США анонсировали новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. В Белом доме считают, что Москва и Тегеран "достигли объёма полномасштабного сотрудничества в обоих направлениях". США также увидели признаки расширения "беспрецедентного" взаимодействия стран.

Обложка ©

Getty Images / Tetra Images / Henryk Sadura

Светлана Оперук
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