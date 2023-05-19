США запретили продавать России лодки, автобусы, ткани и не только

Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии", — указывается в документе.

Под санкции Вашингтона подпали теперь инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, а также оборудование для пищевой промышленности.