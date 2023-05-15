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15 мая, 17:47

США анонсировали новые санкции против России и Ирана

Соединённые Штаты в ближайшие дни огласят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В предстоящие дни мы объявим дополнительные санкции в отношении тех, кто содействует возрастающему оборонному сотрудничеству [России и Ирана]", — сказал Кирби.

По словам представителя администрации, США видят признаки расширения "беспрецедентного" военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана. В Белом доме считают, что стороны "достигли объёма полномасштабного сотрудничества в обоих направлениях".

"Мы [с союзниками] уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше", — добавил Кирби.

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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана об объединении стран под санкциями в "один клуб" по борьбе с незаконными западными рестрикциями. Он также отметил, что страны Запада рассматривают свободный выбор жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как повод вводить новые антироссийские санкции.

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Ирина Фальке
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