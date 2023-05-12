Медведев поддержал идею Ирана, чтобы страны под санкциями объединились в "клуб"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею главы Минюста Ирана Амина Хоссейна Рахими о создании "клуба" стран, находящихся под санкциями, и общей борьбе с незаконными западными рестрикциями. Об этом политик заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Как указал Медведев, РФ, Иран и многие другие государства не признают санкции, введённые Западом. Поскольку таких стран уже много, значит, они представляют определённую силу, подчеркнул Медведев.

"Надо бороться вместе. Я абсолютно поддерживаю предложение министра юстиции Ирана [об объединении стран под санкциями в клуб]", — заключил зампред Совбеза РФ.