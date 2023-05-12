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12 мая, 14:52

Медведев поддержал идею Ирана, чтобы страны под санкциями объединились в "клуб"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею главы Минюста Ирана Амина Хоссейна Рахими о создании "клуба" стран, находящихся под санкциями, и общей борьбе с незаконными западными рестрикциями. Об этом политик заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Как указал Медведев, РФ, Иран и многие другие государства не признают санкции, введённые Западом. Поскольку таких стран уже много, значит, они представляют определённую силу, подчеркнул Медведев.

"Надо бороться вместе. Я абсолютно поддерживаю предложение министра юстиции Ирана [об объединении стран под санкциями в клуб]", — заключил зампред Совбеза РФ.

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Также Медведев заявил, что страны Запада рассматривают свободный выбор жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как повод вводить новые антироссийские санкции.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Иван Косицын
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