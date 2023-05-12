Медведев: РФ ответит принципом "око за око" на притеснение её бизнеса за рубежом
Россия ответит по принципу взаимности на притеснения её бизнеса за рубежом. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
"Пока не заработает обновлённая система международных договоров, нам пригодится хорошо известный ещё с библейских времён принцип взаимности, известный как "око за око", — сказал он.
По словам политика, если бизнес РФ и россиян притесняют, дискриминируют в других странах, то к их резидентам будет только такое отношение.
Ранее Медведев заявил, что мир подошёл к третьей мировой войне, но в ней не будет победителей.
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