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12 мая, 13:42

"Сборище правовых импотентов": Медведев назвал МУС никому не нужной структурой

Медведев назвал МУС маловразумительной и никому не нужной структурой

Международный уголовный суд (МУС) является никому не нужной структурой и "сборищем правовых импотентов". Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме он обратил внимание на проблемы в международном праве, приведя МУС в качестве примера.

"Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны", — подчеркнул Медведев.

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По его словам, если крупные государства его не признали, значит, этот орган "изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный". Этакое сборище правовых импотентов, добавил Медведев.

Напомним, в марте МУС выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. А в Кремле сочли маловероятным применение ордера.

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Vk / Дмитрий Медведев

Иван Косицын
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