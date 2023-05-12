"Сборище правовых импотентов": Медведев назвал МУС никому не нужной структурой
Медведев назвал МУС маловразумительной и никому не нужной структурой
Международный уголовный суд (МУС) является никому не нужной структурой и "сборищем правовых импотентов". Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме он обратил внимание на проблемы в международном праве, приведя МУС в качестве примера.
"Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны", — подчеркнул Медведев.
По его словам, если крупные государства его не признали, значит, этот орган "изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный". Этакое сборище правовых импотентов, добавил Медведев.
Напомним, в марте МУС выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. А в Кремле сочли маловероятным применение ордера.