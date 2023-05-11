Песков считает маловероятным применение ордера МУС против Путина

Применение ордера Международного уголовного суда (МУС) в отношении лидера ядерной державы — президента России Владимира Путина — маловероятно. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Всё-таки здесь речь идёт об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира. Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьёзно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV.

Ордер МУС практически значит, что некоторые страны имеют очень сильный дефицит суверенитета и гипотетически могут иметь рвение, чтобы его исполнить в случае предоставления такой возможности, добавил Песков. Однако Россия не признаёт решения МУС, так как не является страной – участницей Римского статута, напомнил он.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что у коллективного Запада, в руках которого международный суд является фактически марионеткой, не получится ещё больше усилить давление на Россию.