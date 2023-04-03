В России могут запретить деятельность МУС, направленную против страны и граждан
Володин: Госдума готовит поправки о запрете деятельности МУС, направленной против России
Профильные комитеты Госдумы готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, направленную против страны и её граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Также речь идёт о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними. Кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству", — цитирует его пресс-служба Госдумы.
Совещание на данную тему уже прошло в Госдуме. По словам председателя, необходимо также ввести уголовную ответственность за эти преступления: штрафы и лишение свободы.
Напомним, 17 марта МУС выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, решение было принято под давлением ЕС и США, а президент Сербии Александр Вучич считает, что оно отрезает Западу путь для диалога с Москвой. В Кремле же спокойно отреагировали на данную новость.
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