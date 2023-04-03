В России могут запретить деятельность МУС, направленную против страны и граждан

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, направленную против страны и её граждан. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Также речь идёт о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними. Кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству", — цитирует его пресс-служба Госдумы.