СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет РФ в скором времени объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Прокурора суда, председателей и троих судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск", — сказал он на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.