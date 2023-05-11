СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Следственный комитет РФ в скором времени объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Прокурора суда, председателей и троих судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск", — сказал он на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.
Как сообщал Лайф, в марте МУС выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт данный орган и его решения. А в Кремле сочли маловероятным применение ордера.
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