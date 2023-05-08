Россия может создать зону свободной торговли с Египтом и ОАЭ
Решетников: ЕАЭС договаривается с Египтом и ОАЭ о зоне свободной торговли
Переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами активно ведёт Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на форуме в Абу-Даби заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"На сегодняшний день у ЕАЭС есть действующее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. В активной фазе также переговоры с Египтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал о том, что Объединённые Арабские Эмираты официально получили статус партнёра по диалогу в ШОС.
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