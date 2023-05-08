Россия может создать зону свободной торговли с Египтом и ОАЭ

Переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами активно ведёт Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на форуме в Абу-Даби заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

"На сегодняшний день у ЕАЭС есть действующее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. В активной фазе также переговоры с Египтом и Объединёнными Арабскими Эмиратами", — отметил он.