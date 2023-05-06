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6 мая, 15:38

ОАЭ официально получили статус партнёра по диалогу в ШОС

Статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально получили Объединённые Арабские Эмираты. Об этом рассказало Информационное агентство ОАЭ. Соответствующий документ был оформлен на заседании министров иностранных дел в Гоа.

"Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие в работе объединения в качестве партнёра по диалогу, был подписан на полях заседания министров иностранных дел организации, которое состоялось в Гоа, Республика Индия, 4–5 мая 2023 года", — указали в агентстве.

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Ранее в парламенте Ирана одобрили законопроект о вступлении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Инициативу поддержало 205 человек, то есть большинство, трое выступили против, четверо воздержались.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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