В МИД РФ заявили о росте числа заявок на вступление в ШОС

Количество заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) от разных стран растёт. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

"Неслучайно растёт по восходящей число обращений на подключение к ШОС в той или иной форме. Если есть страны, готовые участвовать в работе ШОС, то это означает появление новых возможностей, которые надо реализовывать", — сказал дипломат по итогам визита в Пекин.

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС подчеркнул важность укрепления состава ядра организации, куда сейчас входит восемь государств. На этапе завершения находится работа по оформлению партнёрства с Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ, а Иран и Белоруссия планируют вступить в ШОС в скором времени.

Сейчас идёт работа по совершенствованию деятельности ШОС, добавил Хакимов. При этом он указал, что речь не о радикальной трансформации, а о модернизации уже сложившихся механизмов.