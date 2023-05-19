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19 мая, 14:20

Более десятка научно-исследовательских институтов России подпали под санкции США

Американские власти внесли в санкционный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Соответствующий документ появился на сайте Минторга США.

В чёрный список, в частности, вошли Бюро точного машиностроения имени Нудельмана, НИИ вычислительных комплексов имени Карцева, НПЦ автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Кроме того, в документе упоминаются Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи, Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор".

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Также Вашингтон ввёл ограничения против Таганрогского завода "Прибой", НТИ "Радиосвязь" и Научно-исследовательского инженерного института в Балашихе. Под санкции подпал и Хабаровский судостроительный завод.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России. Так, Лондон ввёл ограничения в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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