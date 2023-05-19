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19 мая, 06:55

Великобритания расширила санкции против России

Британия ввела санкции против 86 юридических и физических лиц, связанных с РФ

Власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщила пресс-служа правительства королевства.

Таким образом, в санкционный список Лондона попали председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин, глава эксплуатирующей Запорожскую АЭС организации Олег Романенко. Кроме того, рестрикции вводятся против 24 россиян и организаций, которые связаны с транспортом, членов советов директоров крупных отечественных корпораций. Ещё под санкции подпадают 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, в числе которых и концерн "Калашников".

Санкции введены ещё в отношении восьми компаний РФ, занимающихся производством металлов, а также шести крупных транспортных предприятий, якобы связанных с Россией. Речь в том числе идёт и о судоходной компании Sun Ship Management. Под рестрикции Британии подпал также ряд российских банков.

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Ранее Лайф уже писал, что Британия собирается ввести санкции против 86 физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих российский бюджет экспортной выручкой. Конкретные имена и компании не были приведены.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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