Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия
Британия объявит эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель
Британское правительство объявит эмбарго на импорт алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Информация следует из заявления канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.
"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", — указано в документе.
Вместе с этим Соединённое Королевство намерено ввести ограничения против 86 физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих российский бюджет экспортной выручкой. Конкретные имена и компании не приводятся. По данным Sky News, об ограничениях официально могут объявить на саммите стран G7, который состоится в японской Хиросиме сегодня, 19 мая.
Ранее стало известно, что власти США намерены расширить секторальные санкции в отношении России и внести в новый пакет ограничений около 300 компаний, лиц, судов и самолётов. Они хотят отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой. Новые ограничения также затронут не только Россию, но и третьи страны.
unsplash