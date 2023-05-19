Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия

Британское правительство объявит эмбарго на импорт алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Информация следует из заявления канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", — указано в документе.

Вместе с этим Соединённое Королевство намерено ввести ограничения против 86 физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих российский бюджет экспортной выручкой. Конкретные имена и компании не приводятся. По данным Sky News, об ограничениях официально могут объявить на саммите стран G7, который состоится в японской Хиросиме сегодня, 19 мая.