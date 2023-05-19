Регион

Уведомления отключены

18 мая, 22:17

Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия

Британия объявит эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель

Британское правительство объявит эмбарго на импорт алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Информация следует из заявления канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", — указано в документе.

Вместе с этим Соединённое Королевство намерено ввести ограничения против 86 физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих российский бюджет экспортной выручкой. Конкретные имена и компании не приводятся. По данным Sky News, об ограничениях официально могут объявить на саммите стран G7, который состоится в японской Хиросиме сегодня, 19 мая.

Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

Ранее стало известно, что власти США намерены расширить секторальные санкции в отношении России и внести в новый пакет ограничений около 300 компаний, лиц, судов и самолётов. Они хотят отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой. Новые ограничения также затронут не только Россию, но и третьи страны.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Санкции против России
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров