Страны G7 могут ужесточить антироссийские санкции в области энергетики

Лидеры G7 на предстоящем саммите в Японии намерены сообщить о новых мерах по ужесточению санкций в отношении энергетического сектора России. Речь пойдёт также о пресечении обхода ограничений, а также об ограничениях экспорта. Об этом пишет агентство Reuters.

Ожидается, что страны "Большой семёрки" расскажут о новых мерах, направленных против энергетического сектора России и обхода антироссийских санкций. Лидеры готовы сообщить и о новых способах "ограничения торговли, которая поддерживает Вооружённые силы РФ".

Кроме того, чиновники ожидают объявления об изменении правил экспорта в Россию. В тексте указано, что администрация президента США Джо Байдена "ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям". Белый дом хочет, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала России.