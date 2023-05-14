СМИ узнали, какой новый запрет может появиться в 11-м пакете санкций
FT: Страны G7 и ЕС хотят заблокировать поставки российского трубопроводного газа
Страны – участницы "Большой семёрки" (G7) и Евросоюза могут включить в 11-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт трубопроводного газа РФ на маршрутах, по которым нашими властями в 2022 году уже были сокращены поставки. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров "Группы семи".
"Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия", — указывается в материале.
Вероятно, ограничения коснутся в числе прочего северного участка трубопровода "Дружба", который поставляет газ в эти страны. Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимным, данное решение связано с целью убедиться, что партнёры не передумают в будущем. Причём запрет будет носить символический характер.
Напомним, в феврале этого года в польской компании Orlen заявили о прекращении поставок нефти в страну из России по трубопроводу "Дружба". Варшава решила заменить потерянные объёмы поставками с других направлений. В Германии тоже собрались обойтись без российской нефти из "Дружбы". А на днях ЕС предложил частично приостановить поставки чёрного золота по этому трубопроводу: речь шла как раз о документальном оформлении отказа ФРГ и Польши от российской трубопроводной нефти.
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