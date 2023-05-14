СМИ узнали, какой новый запрет может появиться в 11-м пакете санкций

Страны – участницы "Большой семёрки" (G7) и Евросоюза могут включить в 11-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт трубопроводного газа РФ на маршрутах, по которым нашими властями в 2022 году уже были сокращены поставки. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров "Группы семи".

"Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия", — указывается в материале.