В Германии собрались обойтись без российской нефти из "Дружбы"
Минэкономики ФРГ заявило, что готово к остановке транзита нефти по трубопроводу "Дружба"
Германия готова к прекращению поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", заверила представитель Министерства экономики страны Беате Барон после остановки транзита в Польшу.
"Мы приняли к сведению сообщения о прекращении поставок. Так же как и в Польше, мы в ФРГ совместно с предприятиями в последние месяцы обширно и последовательно подготавливались и стали, так сказать, независимыми от российского трубопровода. Россия тем самым не сможет использовать нефть против Германии", — сказала она на брифинге в Берлине.
По её словам, Берлин с самого начала спецоперации ожидал такого развития событий. Барон напомнила, что у ФРГ есть контракты с Казахстаном, но пока не ясно, как будут реализовываться на практике положения договоров.
Ранее сообщалось, что в польской компании Orlen заявили о прекращении поставок нефти в страну из России по трубопроводу "Дружба". Варшава намерена заменить потерянные объёмы с других направлений.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul