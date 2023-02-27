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27 февраля, 16:46

В Германии собрались обойтись без российской нефти из "Дружбы"

Минэкономики ФРГ заявило, что готово к остановке транзита нефти по трубопроводу "Дружба"

Германия готова к прекращению поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", заверила представитель Министерства экономики страны Беате Барон после остановки транзита в Польшу.

"Мы приняли к сведению сообщения о прекращении поставок. Так же как и в Польше, мы в ФРГ совместно с предприятиями в последние месяцы обширно и последовательно подготавливались и стали, так сказать, независимыми от российского трубопровода. Россия тем самым не сможет использовать нефть против Германии",  сказала она на брифинге в Берлине.

По её словам, Берлин с самого начала спецоперации ожидал такого развития событий. Барон напомнила, что у ФРГ есть контракты с Казахстаном, но пока не ясно, как будут реализовываться на практике положения договоров.

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Ранее сообщалось, что в польской компании Orlen заявили о прекращении поставок нефти в страну из России по трубопроводу "Дружба". Варшава намерена заменить потерянные объёмы с других направлений.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Татьяна Миссуми
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