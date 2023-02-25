В польской компании Orlen сообщили, что Россия перестала поставлять нефть в страну
Москва перестала поставлять нефть в Польшу. Об этом в "Твиттере" сообщил глава нефтеперерабатывающей компании страны Orlen Даниэль Обайтек.
"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — отметил он.
По словам Обайтека, из РФ в Польшу поступила лишь десятая часть сырья, при этом его планируется заменить нефтью с других направлений. Руководитель Orlen объяснил это "эффектом диверсификации", которая проводится в последнее время. Более подробную информацию о поставках чёрного золота в Польшу он пообещал представить 28 февраля.
Ранее Лайф писал, что в январе Польша покупала нефть из России. По трубопроводу "Дружба" в страну было транспортировано 500 тысяч тонн этого энергоресурса.
ТАСС / Attila Husejnow / SOPA Images / ZUMA