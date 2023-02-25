В польской компании Orlen сообщили, что Россия перестала поставлять нефть в страну

Москва перестала поставлять нефть в Польшу. Об этом в "Твиттере" сообщил глава нефтеперерабатывающей компании страны Orlen Даниэль Обайтек.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — отметил он.

По словам Обайтека, из РФ в Польшу поступила лишь десятая часть сырья, при этом его планируется заменить нефтью с других направлений. Руководитель Orlen объяснил это "эффектом диверсификации", которая проводится в последнее время. Более подробную информацию о поставках чёрного золота в Польшу он пообещал представить 28 февраля.