"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 15:47

В польской компании Orlen сообщили, что Россия перестала поставлять нефть в страну

Москва перестала поставлять нефть в Польшу. Об этом в "Твиттере" сообщил глава нефтеперерабатывающей компании страны Orlen Даниэль Обайтек.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — отметил он.

По словам Обайтека, из РФ в Польшу поступила лишь десятая часть сырья, при этом его планируется заменить нефтью с других направлений. Руководитель Orlen объяснил это "эффектом диверсификации", которая проводится в последнее время. Более подробную информацию о поставках чёрного золота в Польшу он пообещал представить 28 февраля.

Польский рынок яблок рухнул из-за России

Польский рынок яблок рухнул из-за России

Ранее Лайф писал, что в январе Польша покупала нефть из России. По трубопроводу "Дружба" в страну было транспортировано 500 тысяч тонн этого энергоресурса.

Обложка ©

ТАСС / Attila Husejnow / SOPA Images / ZUMA

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров