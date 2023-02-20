Польский рынок яблок рухнул из-за России

Из-за запрета на экспорт фруктов в Россию рынок яблок в Польше потерпел крах, заявил президент польского Союза садоводов Мирослав Малишевский. По его словам, до введения санкций республика поставляла в РФ "миллионы тонн" фруктов, а торговля с другими странами эту потерю восполнить не смогла.

В беседе с газетой Interia Малишевский уточнил , что с каждым днём всё больше польских аграриев решают выкорчёвывать яблочные деревья. Они не в состоянии решить проблему и рассчитывают на помощь ЕС и польских властей.

Малишевский объяснил, что польские яблоки сейчас поставляют не только в Европу, но и в Индию, Вьетнам, Арабские Эмираты, Бангладеш, Колумбию и Панаму. Хороший рынок сбыта был найден в лице Египта, но осенью 2022 года египетский Центральный банк ограничил возможность обмена местной валюты на доллары и евро, в результате чего торговля сильно затормозилась. В итоге Варшаве не удалось заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок, где продавали более миллиона тонн яблок в год.