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20 февраля, 13:10
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Польский рынок яблок рухнул из-за России

Interia: Обвал рынка яблок в Польше произошёл из-за запрета на их экспорт в Россию

Из-за запрета на экспорт фруктов в Россию рынок яблок в Польше потерпел крах, заявил президент польского Союза садоводов Мирослав Малишевский. По его словам, до введения санкций республика поставляла в РФ "миллионы тонн" фруктов, а торговля с другими странами эту потерю восполнить не смогла.

В беседе с газетой Interia Малишевский уточнил, что с каждым днём всё больше польских аграриев решают выкорчёвывать яблочные деревья. Они не в состоянии решить проблему и рассчитывают на помощь ЕС и польских властей.

Малишевский объяснил, что польские яблоки сейчас поставляют не только в Европу, но и в Индию, Вьетнам, Арабские Эмираты, Бангладеш, Колумбию и Панаму. Хороший рынок сбыта был найден в лице Египта, но осенью 2022 года египетский Центральный банк ограничил возможность обмена местной валюты на доллары и евро, в результате чего торговля сильно затормозилась. В итоге Варшаве не удалось заменить потерянный в результате эмбарго российский рынок, где продавали более миллиона тонн яблок в год.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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    Комментарий

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    ЮрийСевастопольсегодня в 13:31

    Выкорчёвывают яблони.А что сажают?Бананы?Или ещё не придумали.

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