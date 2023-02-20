В Казахстане раскрыли схему серого транзита зерна из России

В Казахстане представители Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли схему по экспорту зерна из России. Из РФ товар поступал в Казахстан, затем его продавали в третьи страны как казахстанский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в период 2021–2022 годов экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объёме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге ($2,2 миллиона)", — заявили там.

По данным властей страны, эта компания также задействовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, чтобы получить льготы на экспорт. Эти документы как бы подтверждали, что зерно было выращено в республике, что освобождало от оплаты транзитного тарифа. Ущерб компании "КТЖ — Грузовые перевозки" оценён в 337 тысяч долларов. Пока идёт расследование.