Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 04:53

В Казахстане раскрыли схему серого транзита зерна из России

В Казахстане представители Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли схему по экспорту зерна из России. Из РФ товар поступал в Казахстан, затем его продавали в третьи страны как казахстанский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в период 2021–2022 годов экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объёме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 миллиарда тенге ($2,2 миллиона)", — заявили там.

По данным властей страны, эта компания также задействовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, чтобы получить льготы на экспорт. Эти документы как бы подтверждали, что зерно было выращено в республике, что освобождало от оплаты транзитного тарифа. Ущерб компании "КТЖ — Грузовые перевозки" оценён в 337 тысяч долларов. Пока идёт расследование.

СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки

СМИ узнали о скором запуске переговоров по поводу зерновой сделки

Ранее польские фермеры вышли на забастовку против массовых поставок украинского зерна в республику. Протестующие заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров