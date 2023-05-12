В ЕС предложили ввести санкции против нефтепровода "Дружба"

Евросоюз предложил частично приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Брюсселе считают, что можно официально перекрыть поставки в Германию и Польшу, но продолжить их в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, ЕС предлагает ввести такое ограничение в рамках 11-го пакета санкций в отношении России. Речь идёт именно об официальном закреплении отказа от поствок — фактически в Германию и Польшу по "Дружбе" они уже не ведутся.