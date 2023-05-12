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12 мая, 11:04

В ЕС предложили ввести санкции против нефтепровода "Дружба"

Bloomberg: ЕС предложил частично приостановить поставки нефти по "Дружбе"

Евросоюз предложил частично приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Брюсселе считают, что можно официально перекрыть поставки в Германию и Польшу, но продолжить их в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, ЕС предлагает ввести такое ограничение в рамках 11-го пакета санкций в отношении России. Речь идёт именно об официальном закреплении отказа от поствок — фактически в Германию и Польшу по "Дружбе" они уже не ведутся.

В Польше пожаловались на огромные убытки из-за отказа от нефти из России

В Польше пожаловались на огромные убытки из-за отказа от нефти из России

Напомним, в феврале этого года в польской компании Orlen заявили о прекращении поставок нефти в страну из России по трубопроводу "Дружба". Варшава намерена заменить потерянные объёмы поставками с других направлений. В Германии тоже собрались обойтись без российской нефти из "Дружбы".

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREI LIANKEVICH

Андрей Григорьев
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