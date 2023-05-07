В Польше пожаловались на огромные убытки из-за отказа от нефти из России

Из-за запрета на импорт российской нефти крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen несёт убытки в размере 27 миллионов долларов в день. С таким заявлением выступил глава компании Даниэль Обайтек в интервью Financial Times.

"Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость [отказа], которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России", — сказал он.

Обайтек добавил, что потери компании связаны с тем, что поставки, альтернативные российским, дороже примерно на 30 долларов за баррель. Он отметил также, что полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок.

По его словам, сейчас ведётся работа над этим с Правительством Чехии. Компания всё ещё использует российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", на своём НПЗ в городе Литвинов.