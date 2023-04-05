Польша разорвала все контракты на поставки российской нефти

"Из России было только 10% нефти. Мы заменим её нефтью с других направлений", — сказал Обайтек.

Напомним, контракт между Orlen и "Татнефтью" на поставки топлива действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн приобретал 200 тысяч тонн сырья в месяц. 25 февраля Обайтек заявил, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Через два дня "Транснефть" проинформировала об остановке транспортировки из-за отсутствия оплаты. В итоге поставки были исключены из экспортного графика, который утверждает Минэнерго. Поставки газа же были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.