Польша разорвала все контракты на поставки российской нефти
Польский концерн Orlen расторг последний контракт на поставку нефти из России
Крупнейший польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку российской нефти. Об этом в эфире телеканала Polsat сообщил глава компании Даниель Обайтек, указав, что замена уже найдена.
"Из России было только 10% нефти. Мы заменим её нефтью с других направлений", — сказал Обайтек.
По словам главы концерна, Orlen расторгла контракт с "Татнефтью" без штрафных санкций, так как в условиях договора предусмотрен соответствующий пункт.
Напомним, контракт между Orlen и "Татнефтью" на поставки топлива действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн приобретал 200 тысяч тонн сырья в месяц. 25 февраля Обайтек заявил, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Через два дня "Транснефть" проинформировала об остановке транспортировки из-за отсутствия оплаты. В итоге поставки были исключены из экспортного графика, который утверждает Минэнерго. Поставки газа же были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.