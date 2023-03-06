В Польше захотели получить от России компенсацию за прекращение поставок нефти

"Мы будем работать над этим вопросом. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Мы точно будем в этой области предъявлять претензии", — сказал Обайтек в эфире радиостанции ZET, напомнив об аналогичных претензиях Варшавы к Москве из-за газа.

Контракт между Orlen и "Татнефтью" на поставки топлива действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. 25 февраля Обайтек заявил, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Через два дня "Транснефть" сообщила о прекращении транспортировки из-за отсутствия оплаты. В результате поставки были исключены из экспортного графика, который утверждает Минэнерго. Поставки газа же были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.