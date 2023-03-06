В Польше захотели получить от России компенсацию за прекращение поставок нефти
Польская компания Orlen намерена потребовать от России компенсацию за прекращение поставок нефти
Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen планирует потребовать от России компенсацию за остановку поставок нефти в страну. Об этом заявил глава компании Даниэль Обайтек.
"Мы будем работать над этим вопросом. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Мы точно будем в этой области предъявлять претензии", — сказал Обайтек в эфире радиостанции ZET, напомнив об аналогичных претензиях Варшавы к Москве из-за газа.
Контракт между Orlen и "Татнефтью" на поставки топлива действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. 25 февраля Обайтек заявил, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Через два дня "Транснефть" сообщила о прекращении транспортировки из-за отсутствия оплаты. В результате поставки были исключены из экспортного графика, который утверждает Минэнерго. Поставки газа же были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
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