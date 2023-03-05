Шольц объявил Германию независимой от российских газа, нефти и угля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Германии от поставок газа, нефти и угля из России. Отказ от российских энергоресурсов не привёл к экономическому кризису в стране, утверждает он в интервью телеканалу CNN.

"Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживём ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы", — уверяет Шольц.

По его словам, добиться такого ФРГ смогла через закупки сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительство новых портов на северном побережье Германии. Также были продлены сроки эксплуатации угольных электростанций и использования АЭС. Шольц заверил, что в республике нет экономического кризиса, нехватки газа или чего-то подобного, а социальная ситуация стабильна.

"Да, суммарно мы израсходовали €300 млрд, чтобы стабилизировать экономику и обезопасить накопления обычных людей, чтобы они могли пережить рост цен и рост стоимости электроэнергии. Они, как мы видим, снова снижаются. И мы также стали больше вкладывать в нашу оборону", — добавил немецкий лидер.