Шольц заявил, что время гарантий безопасности для Украины "ещё не пришло"

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил в готовности Запада предоставить определённые гарантии безопасности Украине, но не сейчас, а после завершения конфликта. Он отметил в интервью телеканалу CNN, что для них время пока не пришло.

"Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определённого рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы ещё не пришли", — объяснил немецкий канцлер и повторил, что Запад не будет принимать решений об урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем Шольц выразил убеждение в том, что основой мирных переговоров станет только отвод российских войск.