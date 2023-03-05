Шольц заявил, что время гарантий безопасности для Украины "ещё не пришло"
Шольц заявил о готовности Запада дать Украине гарантии безопасности, но не сейчас
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил в готовности Запада предоставить определённые гарантии безопасности Украине, но не сейчас, а после завершения конфликта. Он отметил в интервью телеканалу CNN, что для них время пока не пришло.
"Я думаю, они знают, что мы готовы организовать определённого рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке мы ещё не пришли", — объяснил немецкий канцлер и повторил, что Запад не будет принимать решений об урегулировании конфликта на Украине.
Вместе с тем Шольц выразил убеждение в том, что основой мирных переговоров станет только отвод российских войск.
Напомним, что накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц летал в Вашингтон ради встречи с американским президентом Джо Байденом. Главы государств обсудили санкционную политику в отношении России и договорились давить на Москву "столько, сколько будет необходимо".