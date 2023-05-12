Страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ

Страны – члены Европейского союза не имеют возражений против ужесточения энергетических санкций против России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"В настоящее время нет серьёзного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических санкций — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти", — говорится в публикации.