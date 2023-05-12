Страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ
Politico: Евросоюз поддержал ужесточение энергетических санкций против России
Страны – члены Европейского союза не имеют возражений против ужесточения энергетических санкций против России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"В настоящее время нет серьёзного противодействия усилению соблюдения действующих энергетических санкций — даже со стороны стран, которые, как считается, получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти", — говорится в публикации.
Указывается, что к такому решению пришли представители стран Евросоюза в ходе встречи 11 мая, на которой обсуждались технические вопросы 11-го пакета санкций в отношении Москвы. Один из европейских дипломатов подчеркнул, что на счёт ужесточения рестрикций у организации нет красных линий.
Напомним, 8 мая Еврокомиссия завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что новые рестрикции в отношении РФ приведут ЕС к конфликту со всем миром. Кроме того, Еврокомиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны в рамках борьбы с обходом антироссийских рестрикций.
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