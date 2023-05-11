В США озвучили план из трёх шагов, как не дать России обходить санкции

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что нужно жёстко пресекать любые "попытки" России обойти санкции Запада. С такой инициативой чиновница намерена обратиться к странам G7, представители которых соберутся в японском городе Ниигате 11 мая, сообщает Bloomberg.

"В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции", — говорится в докладе Йеллен.