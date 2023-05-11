В США озвучили план из трёх шагов, как не дать России обходить санкции
Глава Минфина США Йеллен заявила, что нужно пресечь попытки РФ уйти от санкций
Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что нужно жёстко пресекать любые "попытки" России обойти санкции Запада. С такой инициативой чиновница намерена обратиться к странам G7, представители которых соберутся в японском городе Ниигате 11 мая, сообщает Bloomberg.
"В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции", — говорится в докладе Йеллен.
По её словам, нужно согласовать три пункта для достижения цели. Во-первых, принявшие ограничения против Москвы страны должны улучшить процесс обмена информацией. Во-вторых, необходимо усилить прессинг компаний, сотрудничающих с Россией. В-третьих, следует найти и перекрыть каналы, благодаря которым РФ финансирует свои войска.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что новые рестрикции в отношении РФ приведут ЕС к конфликту со всем миром.
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