Кремль обнародовал число покинувших Россию компаний, и их оказалось не так много
Песков: Из России ушло только 120 из 1400 иностранных компаний
Фактически из России с началом специальной военной операции ушло только 120 из почти полутора тысяч иностранных компаний. Такие цифры привёл в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"В России было что-то около 1404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить", — обратил внимание представитель Кремля.
Песков добавил, что даже те участники, кто был вынужден покинуть российский рынок, всё равно "тихонько под ковром" проговаривают условия для возвращения и стараются не жечь мосты.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона "Знание.Первые" заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. А первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением, что вызовы позволяют открыть возможности — и сегодня это как раз таки случай России.
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