Кремль обнародовал число покинувших Россию компаний, и их оказалось не так много

Фактически из России с началом специальной военной операции ушло только 120 из почти полутора тысяч иностранных компаний. Такие цифры привёл в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"В России было что-то около 1404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить", — обратил внимание представитель Кремля.

Песков добавил, что даже те участники, кто был вынужден покинуть российский рынок, всё равно "тихонько под ковром" проговаривают условия для возвращения и стараются не жечь мосты.