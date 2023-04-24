КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:33

Кремль обнародовал число покинувших Россию компаний, и их оказалось не так много

Песков: Из России ушло только 120 из 1400 иностранных компаний

Фактически из России с началом специальной военной операции ушло только 120 из почти полутора тысяч иностранных компаний. Такие цифры привёл в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"В России было что-то около 1404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить", обратил внимание представитель Кремля.

Песков добавил, что даже те участники, кто был вынужден покинуть российский рынок, всё равно "тихонько под ковром" проговаривают условия для возвращения и стараются не жечь мосты.

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Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона "Знание.Первые" заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности санкций, которые могут сделать России больно. А первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением, что вызовы позволяют открыть возможности — и сегодня это как раз таки случай России.

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Александр Юнашев
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