Госдума готовит высокие налоги для уехавших россиян Подготовлены поправки в законодательство, которые серьёзно увеличат налоговую нагрузку для тех, кто, сохранив российский паспорт, работает из-за границы. 24 апреля, 11:41 Некоторым уехавшим россиянам грозит повышенный налог. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в налоговое законодательство, предусматривающий с 1 января 2024 года повышенные налоги для тех, кто работает в российской компании, но проживает за границей. Эксперты считают, что предложенный вариант налоговых изменений носит более жёсткий характер, чем те, что предлагали налоговики в начале текущего года.

Какой налог грозит уехавшим россиянам, работающим по трудовому договору или ГПХ

В случае принятия закона под ударом преимущественно окажутся фрилансеры-индивидуалы. Фото © ТАСС / DPA / Robert Schlesinger

Законопроект предполагает, что российские компании — работодатели и заказчики услуг по договору гражданско-правового характера (ГПХ) — будут сами, без напоминаний Федеральной налоговой службы (ФНС), взимать с работников, уехавших из страны, или исполнителей заказов налог на доходы (НДФЛ). При этом ставка 30% пока не грозит тем, кто работает только по трудовому договору. Для всех остальных повышенный налог надо будет платить с того момента, как эти сотрудники или исполнители утрачивают налоговое резидентство РФ (то есть находятся вне России более 182 дней).

— Такой подход делает весьма реалистичным сбор повышенных налогов, ведь ФНС не надо будет выискивать каждого "временного беглеца", работодатели сами предоставят всю необходимую информацию, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Также эксперт пояснил, что для работодателей весьма невыгодно ссориться с налоговиками, скрывая факт нахождения своего работника вне пределов РФ, ведь за это грозит не только взыскание недоимки и пени, но и штраф в размере 20% от взысканного налога (а если докажут умысел, то 40%), плюс ещё и штраф за непредставление правильной декларации 5% от налога.

— Если работодатель не использует какую-то серую схему с наличными деньгами, которые кто-то получает вместо работника, находящегося за границей, то ФНС однозначно видит все выплаты вознаграждений, ведь банки отчитываются обо всех транзакциях в автоматическом режиме, а все переводы за границу, особенно систематические, под пристальным контролем, — пояснил Александр Инютин. — Работодателю спокойнее либо платить положенные налоги, либо вообще расторгнуть договор с работником, из-за которого возрастают расходы.

В случае принятия закона под ударом преимущественно окажутся фрилансеры-индивидуалы, которые получают оплату на счёт в российском банке или в иностранном, но выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей либо обособленных подразделений иностранных структур в России.

Какой налог грозит самозанятым или ИП

Бизнес становится налоговым агентом для уехавших из страны россиян. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Внесённый законопроект не содержит прямых норм об изменении ставок налогов для уехавших, фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), но от этого им не легче.

Депутаты очень активно обсуждают вопрос, поднятый Минфином, о нераспространении режима самозанятых с налоговой ставкой 4% или 6% на уехавших.

— Кто сделал выбор не в пользу России, должен понимать, что и кормиться за счёт нашей страны больше не получится. Таким людям придётся расплачиваться за своё предательство хотя бы большей частью доходов, и, уж конечно, им не должен предоставляться льготный режим с низкой налоговой ставкой, — заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

А что касается ИП, то до настоящего времени не решён вопрос с моментом прекращения уплаты налогов в российскую казну и новый законопроект косвенно указывает, что налоги в РФ платить всё же придётся.

По действующему законодательству, ИП освобождаются от уплаты налогов после утраты резидентства России (они должны начать платить налоги в стране пребывания). Однако налоговики не дали однозначного ответа в расхождении толкования действующих норм с указанными в законопроекте. В документе, внесённом в Госдуму, указано, что выплаты на банковский счёт в РФ считаются налогооблагаемым доходом, соответственно, это правило должно распространяться на всех. Какую ставку для ИП будет применять ФНС (если будет), очевидно, будет указано в доработках документа ко второму чтению.

Работать из заграницы станет дороже. Фото © ТАСС / DPA / Christoph Sator Считаете ли вы справедливым повышение налогов для уехавших россиян? 0 Да, они должны платить больше Налоги для уехавших повышать не нужно Налоги надо повышать только для тех, кто выступает против России

Авторы Максим Греков