Когда в 2023 году в России запустят электронный паспорт гражданина Уже в мае может начаться полноценное тестирование системы, позволяющей хранить большинство персональных документов в виртуальном виде. Где будут принимать такие документы и как их оформить? 20 апреля, 23:40 Документы гражданина, размещённые на сайте "Госуслуги", могут быть приравнены к паспорту. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Путин поручил Минцифры до 1 мая подготовить проект указа о цифровом удостоверении личности. В настоящее время министерство уже разместило свой вариант документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Из предложенных поправок в законодательство следует, что граждане смогут использовать мобильное приложение "Госуслуги" для предъявления паспорта или иных документов, но для этого им потребуется самостоятельно либо через МФЦ загрузить оригиналы документов в свой личный кабинет на портале.

Как пояснили в Минцифры, новый механизм рассчитан на применение в бытовых ситуациях, например для подтверждения своей личности при некоторых видах покупок, или при посадке на поезд, или для получения услуг в том же МФЦ. Полный перечень ситуаций должно будет определить правительство в течение 90 дней после принятия закона и вступления его в законную силу.

Образец электронного удостоверения личности гражданина РФ. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

— Сейчас время цифровизации во всех областях, поэтому внедрение цифрового паспорта будет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов, — пояснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Использование цифрового паспорта будет абсолютно безопасно, никто не сможет украсть эти данные. Решать, кому предоставить информацию о своём документе, можно будет в личном кабинете. Технология уже согласована со службами безопасности страны. Самое главное, что у людей перестанут снимать копию паспорта при покупке абонемента в фитнес-клуб, заселении в отель и т.д. С учётом диверсий сейчас это абсолютно небезопасно. Главная цель — исключить кражу данных граждан при обороте документов на бумажных носителях.

Когда начнут выдавать полноценный цифровой паспорт

Изначально планировалось, что цифровой паспорт будет реализован в двух форматах: в виде пластиковой карты с российским чипом и в виде мобильного приложения "Мой паспорт". Однако в дальнейшем необходимость именно пластикового носителя поставили под сомнение, а споры о целесообразности его внедрения идут до сих пор. Минцифры (инициатор программы электронных паспортов) объявило, что проект выдачи пластиковых карт с электронным носителем отложен до завершения всех тестов единой государственной системы идентификации и аутентификации.

Некоторые эксперты заявили, что причина не только в ненастроенности системы, но и в дороговизне производства пластиковой карты со смарт-чипом современного поколения, способным хранить биометрические и иные данные. Однако другие специалисты указывают, что вариант виртуального удостоверения личности на "Госуслугах" не всегда отвечает всем критериям, которые могут быть востребованы правоохранительными органами, банками и т.д. В связи с этим проект пластикового паспорта не заморожен.

Действительно, как пояснил Лайфу источник в Национальной системе платёжных карт (НСПК), на базе госсистемы "Мир" проводится тестирование образцов электронных паспортов, которые отвечают всем критериям, обозначенным Минцифры. Правда, о возможных сроках их запуска в гражданский оборот собеседник ответить отказался. При этом законодатели уже готовы рассматривать нормативную базу именно для пластиковых носителей.

— В XXI веке паспорт на бумажном носителе — это пережиток прошлого, — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв. — И виртуальный документ тоже не всегда удобен, так как он предполагает использование смартфона, который есть не у всех. Пластиковая карта с чипом вполне отвечает критериям удобства и безопасности. Подделать такой паспорт будет очень сложно, так как данные будут защищены шифрованием.

Эксперты считают, что бумажный паспорт — это пережиток прошлого. Фото © ТАСС / Анна Майорова

С мнением депутата согласен и директор IT-компании FixIT Александр Золотарёв.

— Появление единого документа на пластиковом носителе, который принимался бы и легко считывался всеми госорганами, решает сразу несколько задач. Во-первых, упрощает идентификацию гражданина, во-вторых, ускоряет процесс проверки, так как не надо проверять реквизиты документа, и самое главное — пластиковый паспорт позволяет государству вести мониторинг активности каждого своего гражданина, собирать и накапливать различные данные.

Цифровые документы, которые уже в обороте

Пока системный переход на "цифру" в РФ только готовится, некоторые виды виртуальных документов уже действуют. Большинство россиян уже привыкло, что, согласно порядку , объявленному Минздравом РФ, с 2023 года все больничные листы оформляются только в цифровом виде. Кроме того, по указанию Минтруда, тем, кто впервые устраивается на работу, заводят электронные трудовые книжки. И не стоит забывать о том, что появилась электронная версия водительского удостоверения , которое наряду с электронным свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС) является самым актуальным документом для проверки автоинспекторами у водителей.

Вполне возможно, что к этим документам добавят электронные версии паспорта гражданина РФ, военный билет, ИНН, СНИЛС и биометрические данные. Так и получится полноценный электронный паспорт.

Электронный паспорт позволит государству вести мониторинг активности каждого своего гражданина, собирать и накапливать различные данные. Фото © Shutterstock Нужен ли вам цифровой паспорт? 0 Да, если его будут принимать наравне с обычным. Да, но только на пластиковом носителе. Нет, бумажный вариант привычнее и надёжнее.

Авторы Максим Греков