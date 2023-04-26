В Китае рассказали, кто пострадает от попытки G7 запретить экспорт в Россию

Запад в попытке сокрушить экономику России добьётся лишь самоубийства. Об этом пишут авторы статьи, опубликованной в китайской газете Global Times. Они рассуждают о прозвучавшем в "Большой семёрке" предложении запретить весь экспорт в Россию.

"Запад, судя по всему, зашёл в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны", — говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, страны G7 понимают, что исчерпали возможности давления на Москву. А тотальный запрет на экспорт в Россию станет разрушительным для самого Запада. По мнению обозревателей, если такое решение будет принято, мир столкнётся с более суровыми для всех кризисами — энергетическими, продовольственными, экономическими.

В статье говорится, что Запад уже не может отказаться от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики, даже если от этого проиграют все. По мнению издания, это связано с тем, что американская гегемония неизбежно приходит в упадок, что предвещает крах для Америки и её основных союзников на Западе.