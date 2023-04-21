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21 апреля, 03:27

В Токио задумали удар по любителям японских машин в России

Киодо: Япония может запретить экспорт в Россию подержанных автомобилей

<p>Авторынок во Владивостоке. Фото © ТАСС \ Владимир Саяпин</p>

Авторынок во Владивостоке. Фото © ТАСС \ Владимир Саяпин

Если Группа семи (G7) примет решение ввести полный запрет на экспорт в Россию, Япония может перекрыть отправку в РФ подержанных автомобилей. Об этом пишет агентство Киодо.

Там отметили, что сейчас именно подержанные машины стали одной из главных статей японского экспорта в Россию. Если Токио решит отказаться от поставок, "это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику".

Нужно учитывать, что новые автомобили из Японии в Россию уже не почти не поставляются. Оттуда в РФ запрещено вывозить авто стоимостью более 6 млн иен (около 45 тысяч долларов или 3,6 млн рублей). Также чёрный список может быть расширен за счёт включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.

По данным ТАСС, в 2022 году в Россию из Японии было завезено около 205 тысяч подержанных автомобилей, а это на треть больше, чем в 2021-м.

Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Аналитик назвал жестом отчаяния желание G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Напомним, ранее о планах G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию сообщало агентство Bloomberg. Затем информацию о том, что такая мера обсуждается, подтверждало агентство Киодо.

Андрей Григорьев
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