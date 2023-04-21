В Токио задумали удар по любителям японских машин в России
Киодо: Япония может запретить экспорт в Россию подержанных автомобилей
Авторынок во Владивостоке. Фото © ТАСС \ Владимир Саяпин
Если Группа семи (G7) примет решение ввести полный запрет на экспорт в Россию, Япония может перекрыть отправку в РФ подержанных автомобилей. Об этом пишет агентство Киодо.
Там отметили, что сейчас именно подержанные машины стали одной из главных статей японского экспорта в Россию. Если Токио решит отказаться от поставок, "это, вероятно, окажет влияние на японские компании и региональную экономику".
Нужно учитывать, что новые автомобили из Японии в Россию уже не почти не поставляются. Оттуда в РФ запрещено вывозить авто стоимостью более 6 млн иен (около 45 тысяч долларов или 3,6 млн рублей). Также чёрный список может быть расширен за счёт включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.
По данным ТАСС, в 2022 году в Россию из Японии было завезено около 205 тысяч подержанных автомобилей, а это на треть больше, чем в 2021-м.
Напомним, ранее о планах G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию сообщало агентство Bloomberg. Затем информацию о том, что такая мера обсуждается, подтверждало агентство Киодо.