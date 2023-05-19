Стал известен состав нового пакета антироссийских санкций США

Власти США намерены расширить секторальные санкции в отношении России и внести в новый пакет ограничений около 300 компаний, лиц, судов и самолётов. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе выступления на специальном телефонном брифинге для журналистов.

По словам чиновника, власти США хотят отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой. Новые ограничения также затронут не только Россию, но и третьи страны. Решение озвучено в преддверии саммита лидеров G7.

"Мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов. Это будет касаться пресечения обхода санкций, действий финансовых посредников, а также будущих энергетических и [иных] добывающих мощностей России, а также других действующих лиц, помогающих поддерживать конфликт", — сообщил представитель администрации.