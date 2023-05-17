США подготовят пакет санкций, касающийся соблюдения ограничений против России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя планируемое "Большой семёркой" обсуждение на саммите в Хиросиме этой темы.

"Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые "Группа семи" на коллективной основе обязуется предпринять в отношении обеспечения соблюдения санкций, в частности, чтобы убедиться, что мы пресекаем пути обхода санкций, закрывая лазейки в санкциях, чтобы их воздействие усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы", — сказал он.

Салливан отметил, что соответствующий пакет будет подготовлен после заявления "Большой семёрки" на данную тему.