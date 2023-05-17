США подготовят пакет санкций, касающийся соблюдения ограничений против России
США подготовят пакет санкций, касающийся соблюдения ограничений против России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя планируемое "Большой семёркой" обсуждение на саммите в Хиросиме этой темы.
"Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые "Группа семи" на коллективной основе обязуется предпринять в отношении обеспечения соблюдения санкций, в частности, чтобы убедиться, что мы пресекаем пути обхода санкций, закрывая лазейки в санкциях, чтобы их воздействие усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы", — сказал он.
Салливан отметил, что соответствующий пакет будет подготовлен после заявления "Большой семёрки" на данную тему.
Ранее власти США анонсировали новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. В Белом доме считают, что Москва и Тегеран "достигли объёма полномасштабного сотрудничества в обоих направлениях".
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