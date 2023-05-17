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17 мая, 11:34

EUobserver: 11-й пакет санкций ЕС может включать до 100 человек и компаний

В новый пакет антироссийских санкций могут войти до ста российских физических и юридических лиц, пишет EUobserver. Обсуждения по вопросу очередных ограничений идут с 5 мая, однако компромисс всё ещё не найден.

Отмечается, что сейчас под санкциями ЕС уже находятся рекордные 1600 человек и компаний.

Глава ЕК фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

Глава ЕК фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

По данным Politico, от нового пакета санкций вряд ли стоит ждать ограничений против поставок российского трубопроводного газа. Против этого, как утверждается, выступает ряд сохраняющихся покупателей сырья из ЕС.

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Getty Images / Mark Renders

Матвей Константинов
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