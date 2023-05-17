EUobserver: 11-й пакет санкций ЕС может включать до 100 человек и компаний
В новый пакет антироссийских санкций могут войти до ста российских физических и юридических лиц, пишет EUobserver. Обсуждения по вопросу очередных ограничений идут с 5 мая, однако компромисс всё ещё не найден.
Отмечается, что сейчас под санкциями ЕС уже находятся рекордные 1600 человек и компаний.
По данным Politico, от нового пакета санкций вряд ли стоит ждать ограничений против поставок российского трубопроводного газа. Против этого, как утверждается, выступает ряд сохраняющихся покупателей сырья из ЕС.
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Getty Images / Mark Renders