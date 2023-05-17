СМИ узнали об отказе ЕС запрещать импорт трубопроводного газа из России
Politico: Санкции против трубопроводного газа из РФ вряд ли войдут в 11-й пакет
Включение запрета на импорт трубопроводного российского газа в 11-й пакет европейских санкций вряд ли произойдёт. Об этом пишет газета Politico.
По данным источников издания, против этого выступают европейские страны, до сих пор закупающие топливо таким способом у РФ. Информацию также подтвердил неназванный дипломат, представляющий государство, прекратившее закупки трубопроводного российского газа.
Согласно информации, новый пакет рестрикций практически готов и в него вряд ли удастся включить подобную меру.
Ранее Лайф писал, что США анонсировали новые санкции против России и Ирана. Поводом для этого является военно-техническое сотрудничество между странами.
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