СМИ узнали об отказе ЕС запрещать импорт трубопроводного газа из России

Включение запрета на импорт трубопроводного российского газа в 11-й пакет европейских санкций вряд ли произойдёт. Об этом пишет газета Politico.

По данным источников издания, против этого выступают европейские страны, до сих пор закупающие топливо таким способом у РФ. Информацию также подтвердил неназванный дипломат, представляющий государство, прекратившее закупки трубопроводного российского газа.

Согласно информации, новый пакет рестрикций практически готов и в него вряд ли удастся включить подобную меру.