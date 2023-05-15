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15 мая, 14:53

Глава ЕК фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

Евросоюз планирует ввести в отношении России новые санкции, которые позволят усилить ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны", — заявила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что ЕС выступает за дальнейшее ограничение транзита через Россию.

Страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ

Страны ЕС не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ

Ранее Лайф писал, что в Евросоюзе предложили ввести санкции и частично приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Западные представители уверены, что таким шагом можно перекрыть поставки в Германию и Польшу, но вместе с тем продолжить в Венгрию, Чехию и Словакию.

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ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Николь Вербер
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