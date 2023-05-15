Глава ЕК фон дер Ляйен: Новые санкции ЕС ограничат транзит через Россию

Евросоюз планирует ввести в отношении России новые санкции, которые позволят усилить ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны", — заявила она в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что ЕС выступает за дальнейшее ограничение транзита через Россию.