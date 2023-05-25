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25 мая, 18:44

США ввели санкции против россиянина, якобы связанного с ЧВК "Вагнер"

Американский минфин ввёл санкции против россиянина Ивана Маслова

Американский минфин ввёл санкции против гражданина РФ Ивана Маслова, который, по данным ведомства, связан с ЧВК "Вагнер". Об этом свидетельствует распространённый министерством документ.

Ограничения были введены на основании указа американского лидера Джо Байдена о блокировании собственности в связи с "определённой вредоносной иностранной деятельностью".

ЕС пригрозил расширить санкции на 90 компаний со всего мира

ЕС пригрозил расширить санкции на 90 компаний со всего мира

Ранее США внесли в чёрный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. В ответ МИД РФ закрыл въезд в Россию для 500 американцев.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Осипов
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