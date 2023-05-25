США ввели санкции против россиянина, якобы связанного с ЧВК "Вагнер"
Американский минфин ввёл санкции против россиянина Ивана Маслова
Американский минфин ввёл санкции против гражданина РФ Ивана Маслова, который, по данным ведомства, связан с ЧВК "Вагнер". Об этом свидетельствует распространённый министерством документ.
Ограничения были введены на основании указа американского лидера Джо Байдена о блокировании собственности в связи с "определённой вредоносной иностранной деятельностью".
Ранее США внесли в чёрный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. В ответ МИД РФ закрыл въезд в Россию для 500 американцев.
ТАСС / Валентин Спринчак