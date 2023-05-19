И Обаме тоже: Пяти сотням американцев запретили въезд в Россию

Министерство иностранных дел РФ закрыло для 500 граждан США въезд в Россию в качестве ответа на американские санкции. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж. Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Там же можно ознакомиться с полным списком из 500 фамилий. Как пояснили в МИД, в числе упомянутых там американцев не только "знаковые" фигуры, включая экс-президента США Барака Обаму, но и действующие представители власти.