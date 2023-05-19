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19 мая, 16:30

И Обаме тоже: Пяти сотням американцев запретили въезд в Россию

МИД РФ закрыл въезд в Россию для 500 американцев в ответ на новые санкции

Министерство иностранных дел РФ закрыло для 500 граждан США въезд в Россию в качестве ответа на американские санкции. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж. Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Там же можно ознакомиться с полным списком из 500 фамилий. Как пояснили в МИД, в числе упомянутых там американцев не только "знаковые" фигуры, включая экс-президента США Барака Обаму, но и действующие представители власти.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции", — подчеркнули в ведомстве и заверили, что "принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться".

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Напомним, сегодня США внесли в чёрный список также более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций.

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LIFE / Владимир Суворов

Андрей Григорьев
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